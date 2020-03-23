Ангела Меркель ушла на домашний карантин после контакта с врачом, который заболел коронавирусом

Это сообщили накануне в канцелярии немецкого канцлера. Меркель вчера объявила о запрете собираться группами больше двух человек, за исключением семей и тех, кто живет под одной крышей. По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Германии почти 24 тысячи заболевших, более 90 скончались