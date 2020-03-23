Три российских военных самолета с медиками прибыли в Италию

Об этом ночью сообщили в Минобороны. Всего к вылету было подготовлено девять Ил-76. Они должны доставить около 100 военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад, передает ТАСС. Италия по числу жертв от коронавируса вышла на первое место в мире – в стране скончались более пяти тысяч человек.