Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций предложил перенести Олимпиаду

С такой просьбой Себастьян Коу обратился к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, сообщает канадский портал CBС. В письме говорится, что разные страны понесли неодинаковый ущерб от коронавируса, поэтому соблюсти принцип честной конкуренции невозможно. Кроме того, из-за мер по борьбе с пандемией многие атлеты лишены возможности полноценно тренироваться. Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа.

