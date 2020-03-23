Газета Daily Mail утверждает, что Харви Вайнштейн заразился под стражей коронавирусом

По словам источника издания, 67-летний бывший голливудский кинопродюсер сообщил администрации тюрьмы о недомогании. После положительного теста его перевели на карантин. Недавно он был приговорен к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании и домогательствах. США сейчас на третьем месте в мире после Китая и Италии по числу заболевших. Выявлено почти 33 тысячи случаев заражения, более 400 человек скончались.

