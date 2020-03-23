В Германии запретили собираться группами больше двух человек

Исключение делается только для членов одной семьи или людей, живущих вместе, объявила Ангела Меркель. Немецкий канцлер выступила с таким заявлением накануне вечером по итогам переговоров с главами федеральных земель. Запрет вводится на ближайшие две недели. Его будет контролировать полиция. По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Германии почти 24 тысячи заболевших, более 90 скончались. Ангела Меркель, как сообщили в ее канцелярии, ушла на домашний карантин после контакта с заболевшим врачом.