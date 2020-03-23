В московских судах негласно работает система видеонаблюдения с распознаванием лиц

В прошлом году с ее помощью были задержаны 6 человек, которые находились в розыске, сообщила «Российской газете» глава Мосгорсуда Ольга Егорова. По ее словам, эти люди пришли поддержать тех, кто проходил по делам о митингах. Егорова отметила, что системы аудио— и видеофиксации установлены почти во всех залах заседаний в Москве. Она добавила, что суды уже тестируют системы распознавания речи