«Суперджет» вернулся в аэропорт Петербурга из-за технической неисправности

Самолет, вылетевший в Ростов-на-Дону, благополучно приземлился вскоре после 20 часов. Как сообщает «Интерфакс», на борту были более 80 человек, никто не пострадал. Из-за чего возник сигнал о неполадках, источник агентства не сказал.

