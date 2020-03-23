Знаменитый оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

79-летний испанский тенор сообщил в «Фейсбуке», что находится в самоизоляции вместе с семьей и чувствует себя хорошо, несмотря на кашель и повышенную температуру. Пласидо Доминго недавно покинул пост гендиректора оперы Лос-Анджелеса из-за обвинений в сексуальных домогательствах.