В Италию прибыл первый самолет с российскими медиками и оборудованием

Как сообщили в Минобороны, военно-транспортный Ил-76 приземлился на военной базе недалеко от Рима. Его встретил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. В общей сложности в Италию планируется отправить девять таких самолетов. Ранее президент Владимир Путин пообещал предоставить стране необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. В Италии, по последним данным американского института Джонcа Хопкинса, уже почти 60 тысяч заболевших, скончались свыше 5 тысяч человек, что больше, чем в Китае, где появился вирус.