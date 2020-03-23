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01:06, 23 марта 2020

Минздрав назвал бессмысленной покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в личных целях

Для лечения тяжелой пневмонии потребуются и другое оборудование, которое применяется только в больницах, отметили в ведомстве, передает РБК. Ранее газета Moscow Times написала, что богатые россияне из-за эпидемии коронавируса стали запасаться аппаратами ИВЛ. В публикации говорится, что одно такое устройство стоит около двух миллионов рублей.



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