В России из-за коронавируса сегодня могут закрыться кинотеатры

Во всяком случае с такой рекомендацией выступило министерство культуры. До этого в середине марта Минкульт уже закрыл все подведомственные ему театры, филармонии и цирки. Ранее из-за запрета властей Москвы на одновременное нахождение в помещении не более 50 человек кинотеатры стали продавать не более 50 билетов на сеанс. По последним официальным данным, в России 367 заболевших, рост за последние сутки составил почти 20%.