В Мосгорсуде сегодня состоятся предварительные слушания по делу обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

Процесс пройдет в закрытом режиме из-за особого режима секретности.

Пола Уилана задержали 28 декабря 2018 года, а через несколько дней ему предъявили обвинение в шпионаже против России. Он своей вины не признает. Ранее «Коммерсант» со слов адвоката Уилана Владимира Жеребенкова передавал, что дело будет рассматриваться тремя судьями. В феврале прошлого года адвокат Уилана подтвердил наличие у его клиента сведений, содержащих гостайну, однако настаивал на том, что клиента подставил знакомый, который передал ему флешку. По словам защитника, Пол Уилан полагал, что на нее записаны фотографии его путешествия по России. Семья Уилана ранее сообщила, что он приехал в Россию на свадьбу друга. По официальным данным, он руководил службой безопасности в одной из американских компании, производящей комплектующие для автомобилей. В качестве морского пехотинца Уилан дважды участвовал в военной кампании в Ираке, в 2004 и 2006 годах. По информации СМИ, Уилан неоднократно приезжал в Россию на протяжении последних 10 лет.

У Пола Уилана имеются гражданства США, Канады, Ирландии и подданство Великобритании.