В Нидерландах возобновится громкий процесс по делу о малазийском Боинге,сбитом в небе над Донбассом в июле 2014го года

Тогда погибли 298 человек.

Процесс в городе Схипхол стартовал пару недель назад в отсутствие обвиняемых: трёх россиян и украинца. Все они, как считает международная следственная группа, летом 14го года состояли в военном руководстве самопровозглашённой Донецкой народной республикой. Игорь Стрелков в прошлом сотрудник ФСБ, Сергей Дубинский офицер ГРУ Минобороны, его зам Олег Пулатов офицер российских ВДВ. Последний фигурант Леонид Харченко украинец, он шесть лет назад командовал разведподразделением ДНР. Всех обвиняют в участии в доставке зенитно-ракетной установки Бук на место преступления, фигуранты отрицают причастность к катастрофе рейса MH17. Прокурор Нидерландов, ссылаясь на показания одного из свидетелей, сообщила суду, что рядом с ракетной установкой «Бук», из которой в июле 14го сбили самолёт, находились сотрудники российских спецслужб, предположительно ФСБ, пишет РБК. Сторона обвинения также рассказала, что в Донбасс в том году отправили из России как минимум две зенитно-ракетных установки. Одна не доехала из-за поломки.

По оценке защиты одного из обвиняемых рассмотрение дела может растянуться на многие месяцы. Напомним, самолёт, сбитый близ Донецка в июле 14го года, летел из Нидерландов в Малайзию, погибли все пассажиры и члены экипажа, больше всего жертв голландцы.