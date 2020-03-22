Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами, где выявлены случая заражения коронавирусом

Всего в списке 95 государств.

В страны, где выявлен коронавирус, летать можно будет только из Москвы. Чартерные рейсы из этих государств используют исключительно для вывоза россиян домой. Соответствующие указания содержатся в телеграмме, которую Росавиация направила авиакомпаниям.

Самые значительные с точки зрения воздушных перевозок ограничения затронут Турцию, Японию, Индию, Вьетнам и Таиланд. Из России туда можно будет летать только в столицы. Однако авиакомпания «Победа» отменит все свои рейсы и в Турцию до 30 мая. Это направление стало последним, куда авиаперевозчик временно отменил полеты из-за коронавируса. Из России ограничат полеты в Китай. Сейчас туда летает исключительно «Аэрофлот». Для ряда стран из списка ограничения действовали и ранее, в том числе для США, Великобритании, Швейцарии и столиц стран Евросоюза.

Точные даты возобновления полетов пока не называют.