Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба признал свое поражение на выборах.

Как передает ТАСС, он лично прибыл в штаб своего оппонента Аслана Бжании и поздравил его с победой. В штабе Бжании утверждают, что лидер оппозиции лидирует с 57% голосов. Официальных данных о

предварительных итогах голосования от ЦИК республики пока нет, явка составила

почти 60%