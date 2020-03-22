Верующим и паломникам будет закрыт доступ на Храмовую гору в Иерусалиме

Об этом в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса договорились израильские власти и представители иорданского Исламского совета. Как пишет «Таймс оф Исраэл», ограничения вступают в силу с сегодняшнего вечера, причем на Храмовую гору не будут допускаться как мусульмане, так и евреи.