Ангела Меркель отправляется на домашний карантин

По сообщению правительства Германии, врач, который делал ей в пятницу прививку, был заражен коронавирусом. Известно об этом стало только сегодня после того, как федеральный канцлер рассказала о новых ограничениях в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как ожидается, руководить правительством Меркель будет из дома. Параллельно она будет регулярно проходить исследование на коронавирус.