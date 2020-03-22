Завтра в Мосгорсуде состоятся предварительные слушания по делу обвиняемого в шпионаже Уилана – адвокат

Завтра состоятся предварительные слушания по делу обвиняемого в шпионаже гражданина четырех государств Пола Уилана. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Пола Уилана Владимир Жеребенков «В 11 часов будут предварительные слушания, это закрытое заседание. Мы подадим ходатайство о провокации преступления, которое посчитают, видимо преждевременно заявленным. Прокурор заявит ходатайство о продлении срока содержания под стражей, я полагаю», — сказал он.

В.Жеребенков добавил, что ходатайство обвинения, скорее всего, будет удовлетворено.

Гражданина США Пола Уилана задержали в конце прошлого года в Москве. По обвинению в шпионаже ему грозит до 20 лет колонии. Сам он вину не признает.