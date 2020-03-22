Туроператоры не имеют отношения к российским гражданам, застрявшим в Марокко – Ассоциация туроператоров России

Туроператоры не имеют отношения к российским гражданам, застрявшим в Марокко. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Марокко одна из тех стран, где застряли наши граждане. По имеющейся у нас информации, люди которые там находятся, это преимущественно самостоятельные туристы, они сами приобретали билеты и размещение в отелях. По той информации, которая имеется у нас, люди просто не успели на свой рейс, он улетел. Мы рекомендовали им обратиться в ситуационный центр, также рекомендовали передать свои данные в Консульство Российской Федерации в Марокко», — сказала она.

М.Ломидзе добавила, что, согласно ее информации, большая часть российских туристов, оформлявших поездку через туроператоров, уже вернулись домой.

Ростуризм совместно с туроператорами и чартерными авиакомпаниями 25 марта могут эвакуировать российских туристов из Марокко и с Филиппин.