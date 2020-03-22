В полиции Москвы готовят план на случай ухудшения эпидемиологической ситуации и введения комендантского часа

По сведениям РБК, в документе поручено предусмотреть мероприятия на случай ограничения въезда и выезда автотранспорта из Москвы, а также на случай запрета выхода на улицу без специального разрешения. Для этого также предлагается создать резерв с привлечением Нацгвардии и Московской городской народной дружины. В правительстве Москвы и в оперативном штабе ранее заявили, что чрезвычайных мер не планируется. Власти Москвы из-за коронавируса не намерены закрывать столичный метрополитен. Это пообещал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, при любой ситуации метро будет работать, если же подземку закрыть, то потом ее полгода нужно будет восстанавливать. О том, что в ближайшее время в Москве могут ввести режим чрезвычайной ситуации и остановить работу общественного транспорта, в том числе метро, ранее со ссылкой на источники, близкие к мэрии и правительству, сообщили «Ведомости».