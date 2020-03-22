Администрация «Фейбука» и «Инстаграма» снизит качество стримингового видео для пользователей в Европе, чтобы уменьшить нагрузку на компьютерные сети. Об этом сообщило в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на представителя данных соцсетей.
Как отмечается в публикации, решение продиктовано тем, что в европейских странах сейчас многие вынуждены работать из дома из-за распространения коронавируса. «Мы намерены взаимодействовать с партнерами с целью устранения каких-либо ограничений
пропускной способности сетей в период их активного применения, одновременно мы обеспечиваем для людей возможность по-прежнему оставаться на связи через приложения и сервисы «Фейсбука», — приводит агентство слова представителя.
В «Фейсбуке» и «Инстаграме» снизят качество видео в Европе из-за нагрузки на сети
Администрация «Фейбука» и «Инстаграма» снизит качество стримингового видео для пользователей в Европе, чтобы уменьшить нагрузку на компьютерные сети. Об этом сообщило в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на представителя данных соцсетей.