В «Фейсбуке» и «Инстаграме» снизят качество видео в Европе из-за нагрузки на сети

Администрация «Фейбука» и «Инстаграма» снизит качество стримингового видео для пользователей в Европе, чтобы уменьшить нагрузку на компьютерные сети. Об этом сообщило в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на представителя данных соцсетей.

Как отмечается в публикации, решение продиктовано тем, что в европейских странах сейчас многие вынуждены работать из дома из-за распространения коронавируса. «Мы намерены взаимодействовать с партнерами с целью устранения каких-либо ограничений

пропускной способности сетей в период их активного применения, одновременно мы обеспечиваем для людей возможность по-прежнему оставаться на связи через приложения и сервисы «Фейсбука», — приводит агентство слова представителя.