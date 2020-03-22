На сегодняшний день столичное метро является одним из самых опасных мест по распространению коронавируса

Такое мнение нам высказал профессор Высшей школы урбанистики Григорий Ревзин. Он также усомнился в словах мэра Москвы Сергея Собянина по поводу того, что столичную подземку невозможно закрыть

Ревзин выразил уверенность в том, что основной проблемой потенциального закрытия метро является логистический коллапс