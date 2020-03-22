Такое мнение нам высказал профессор Высшей школы урбанистики Григорий Ревзин. Он также усомнился в словах мэра Москвы Сергея Собянина по поводу того, что столичную подземку невозможно закрыть
Ревзин выразил уверенность в том, что основной проблемой потенциального закрытия метро является логистический коллапс
На сегодняшний день столичное метро является одним из самых опасных мест по распространению коронавируса
Такое мнение нам высказал профессор Высшей школы урбанистики Григорий Ревзин. Он также усомнился в словах мэра Москвы Сергея Собянина по поводу того, что столичную подземку невозможно закрыть