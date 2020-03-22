Россия с 23 марта введет новые ограничение на полеты в ряд стран

С учетом уже действующих ограничений, они затронут подавляющее большинство государств. Новый пакет ограничений сегодня огласила Росавиация: всего в списке 95 стран. Возможность полетов туда сохраняется только из Москвы. Чартерные рейсы допустимы только для вывоза пассажиров домой.