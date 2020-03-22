Исполком МОК примет окончательное решение по проведению ОИ-2020 года не раньше чем через четыре недели

Об этом в Twitter пишет журналист британского телеканала ITV Стив Скотт. Он отмечает, что впервые установлены сроки для принятия решения. Летние игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа. МОК и власти Японии утверждают, что олимпиада и паралимпиада состоятся в намеченный период времени.