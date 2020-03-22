В полиции Москвы готовят план на случай ухудшения эпидемиологической ситуации и введения комендантского часа

По сведениям РБК, в документе поручено предусмотреть мероприятия на случай ограничения въезда и выезда автотранспорта из Москвы, а также на случай запрета выхода на улицу без специального разрешения. Для этого также предлагается создать резерв с привлечением Нацгвардии и Московской городской народной дружины. В правительстве Москвы и в оперативном штабе ранее заявили, что чрезвычайных мер не планируется.