Минкультуры РФ рекомендует кинотеатрам приостановить деятельность для посетителей с 23 марта

Минкультуры РФ выпустило рекомендации о закрытии кинотеатров с 23 марта из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе министерства. «Министерство культуры РФ рекомендует организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам), приостановить функционирование для посетителей с 23 марта 2020 года. Соответствующий приказ подписан министром культуры РФ Ольгой Любимовой и доведен до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления в сфере культуры», — сообщили в министерстве.