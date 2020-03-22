Власти Сирии приостанавливают работу общественного транспорта из-за коронавируса

Как передает агентство САНА, правительство Сирии приняло такое решение из-за угрозы распространения Коронавируса. Отныне все министерства, предприятия и общественные организации должны сами обеспечивать своих сотрудников транспортом. Накануе правительство страны объявило о прекращении с 23 марта работы большинства госучреждений до особого распоряжения.