В Нью-Йорке уже свыше 9 тыс. заразившихся коронавирусом

В одноименном штате — более 15 тысяч. Как отметил губернатор штата Эндрю Куомо, это уже больше, чем во Франции или Южной Корее и в 15 раз больше, чем в других американских штатах Куомо признался, что обстановка в мегаполисе его удивила и разочаровала. «Это неуважение к другим

людям. Это должно прекратиться немедленно. И это не шутка», — сказал губернатор, комментируя скопление людей в городе в выходные.