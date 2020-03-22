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20:02, 22 марта 2020

В Нью-Йорке уже свыше 9 тыс. заразившихся коронавирусом

В одноименном штате — более 15 тысяч. Как отметил губернатор штата Эндрю Куомо, это уже больше, чем во Франции или Южной Корее и в 15 раз больше, чем в других американских штатах Куомо признался, что обстановка в мегаполисе его удивила и разочаровала. «Это неуважение к другим
людям. Это должно прекратиться немедленно. И это не шутка», — сказал губернатор, комментируя скопление людей в городе в выходные.



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