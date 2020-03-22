В Минздраве опровергает сообщения о том, что курильщики, якобы легче переносят коронавирус

Как пишет в своем Телеграм-канале замминистра здравоохранения Олег Салагай, курильщики напротив, тяжелее переносят коронавирус. По его словам, «именно курильщикам необходимо насторожиться». Чиновник ссылается на исследования Гарвардского университета и университета Ираклион.