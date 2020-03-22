В Германии людям запретят собираться больше двух

Решение принято правительством и руководством 16 федеральных земель в рамках борьбы против пандемии коронавируса. Исключения будут сделаны только для семей и людей, живущих в одном доме. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телеобращении поблагодарила всех, кто на фоне распространения коронавируса отказался от социальных контактов.