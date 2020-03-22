В России недостаточно специалистов для лечения пациентов в случае резкого роста заболеваемости коронавирусом – врач

В России недостаточно специалистов для лечения пациентов в случае резкого роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» замдиректора Федерального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Алексей Масчан.

«Врач реаниматолог-анестезиолог, который занимается пациентами с дыхательной недостаточностью – это как раз дефицитная профессия, очень тяжелая, не очень хорошо оплачиваемая. Во всех странах наблюдается дефицит реаниматологов, и Россия в этом плане не исключение. Ни одна система здравоохранения не может быть готова к массовому поступлению пациентов, которые нуждаются в искусственной вентиляции. Вопрос о том, как сделать пик ожидаемой эпидемии более плоским, чтобы все пациенты не поступили сразу и нуждались в искусственной вентиляции – это основная санитарная и эпидемиологическая проблема», — сказал он.

А.Масчан добавил, что меры столичных властей по борьбе с распространением вируса должны быть поддержаны. По его мнению, в Москве многое делается для перепрофилирования персонала и оборудования больниц необходимой аппаратурой.

Ранее общественные деятели, актеры, писатели, врачи и другие представители общественности подписали открытое письмо Владимиру Путину с требованием введения экстренных мер в связи с коронавирусом.