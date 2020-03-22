Премьер-министр Великобританииввел ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввел ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране под давлением президента Франции Эмманюэля Макрона. Последний поставил ему ультиматум, пригрозив закрыть границу между Францией и Британией. Об этом сообщила французская Liberation со ссылкой на источники в офисе президента. По их информации, Макрон был недоволен тем, что Британия не предпринимает действия для сдерживания распространения вируса.