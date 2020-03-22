Каждая американская семья получит по три тыс. долл

Это предусмотрено законопроектов в рамках пакета мер по стимулированию экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса. Около 110 млрд долларов получат больницы. Как заявил в эфире телеканала ФОКС министр финансов Стивен Мнучин, согласование законопроекта еще продолжается.