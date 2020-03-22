Правительство ФРГ не исключило возможность ограничений для выхода людей из помещений и общефедерального карантина

Правительство ФРГ не исключило возможность ограничений для выхода людей из жилых помещений и общефедерального карантина в целях борьбы с коронавирусом.

Во время видео-консультаций канцлер, члены правительства ФРГ и премьер-министры федеральных земель договорились о решении ограничить контакты между гражданами. Запрещены будут встречи более двух человек. Из этого правила исключены лица, живущие в одном домашнем хозяйстве.

Запрет на выход из жилых помещений вынесен не был. Этому помешало отсутствие серьезных возможностей для контроля подобных мер. Ранее просочилась информация о нежелании нарушать права граждан на самоопределение и личную сферу, изменяя Закон об инфекционной защите.

Слежка за гражданами с помощью мобильных телефонов несоразмерно нарушает основные конституционные права и свободы, сообщил в своем твите один из юристов, участвующих в переговорах. Во время видеоконференции разразился скандал из-за споров с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером, который ранее объявил о двухнедельном карантине в этой федеральной земле. Его аргументам правительство ФРГ не последовало.

Принятое решение о запрете контакта более двух человек одновременно вступит в силу с начала недели.