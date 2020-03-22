Росавиация ограничила полёты еще в ряд стран, в которых недавно выявили случаи заболевания коронавирусной инфекцией

Турция, Япония, Вьетнам, Таиланд, Индия — туда самолёты с завтрашнего дня не будут летать за исключением столиц или крупных городов, как, к примеру, Стамбул в Турции. Рейсы в Токио, Ханой, Бангкок и Нью-Дели остаются, уточнили в Росавиации. Российские авиакомпании также как и раньше смогут выполнять чартерные регулярные рейсы для возвращения путешественников домой. Ведомство снова сокращает полёты в Китай. Самолёты будут летать только из Москвы в Пекин и обратно. Рейсы в Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, которые осуществлялись до этого дня, временно приостановят. Ограничены полёты из российских регионов по курортным направлениям. Так в столицы Колумбии, Аргентины, Камбоджи улететь из нашей страны можно будет только из Москвы. То же самое касается Кубы и Мальдив. В большую часть ряда других стран, куда наши самолёты будут летать только в столицы, из России нет прямых регулярных рейсов: это к примеру Австралия, Венесуэла или Чили. Главным зарубежным направлением, куда чаще всего ездят отдыхать россияне, остаётся Турция. По данным погранслужбы ФСБ, в апреле-июне прошлого года там побывали почти два миллиона наших соотечественников. Всего в прошлом году Турцию посетило около 7 миллионов россиян, пишет РБК, отмечая что кроме отдыха люди ездили с частными и деловыми целями, на учёбу или лечение. Напомню, что Россия из-за пандемии коронавируса уже ограничила полёты во все страны Евросоюза, Великобританию, США, Иран, Южную Корею, Арабские Эмираты и ряд других государств.

Росавиация сообщила, что авиакомпании за неделю вернули домой почти 20 тысяч россиян из 9 стран с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой. Туристов вывезли в том числе из Болгарии, Франции, Черногории, Венгрии и Молдавии.