Российские авиакомпании вернули в Россию почти 20 тысяч человек из девяти стран за неделю

Об этом говорится в совместном сообщении Минтранса и Росавиации. Россиян вывозили из регионов с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Министр транспорта Евгений Дитрих попросил МИД до 26 марта сформировать точный список граждан, которым необходима помощь при возвращении на родину.