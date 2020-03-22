В Германии из-за коронавируса запретят людям собираться больше двух

Решение принято федеральным правительством в ходе телефонной конференции с руководителями земель. Исключения будут сделаны для семей и людей, живущих в одном доме. Как ожидается, в 19.30 мск канцлер ФРГ Ангела Меркель сделает по этому поводу специальное заявление.