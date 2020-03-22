Депутат Госдумы Тумусов: Ситуация с коронавирусом в России развивается в «прогнозируемых параметрах»

По мнению депутата Госдумы Федота Тумусова, ситуация с коронавирусом в России развивается в «прогнозируемых параметрах». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я так понимаю, развитие ситуации идет в прогнозируемых параметрах, то есть ничего катастрофического не происходит. Но все равно понятно, что вирус распространяется. Самое главное, чтобы все это было в прогнозируемых параметрах, в том числе, в рамках мощности нашего здравоохранения, нашей медицины. Поэтому, если ситуация находится под контролем, то меры, которые принимает штаб, они достаточно адекватные и соответствуют моменту», — сказал он.

Депутат добавил, что нужно воздерживаться от «избыточных мер защиты», пока в них нет необходимости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московское метро не будут закрывать из-за коронавируса. Также оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что не планируется ужесточения карантинных мер.