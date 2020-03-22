В Абхазии проходят повторные президентские выборы. Явка превысила 43%

В Центризбиркоме сообщили, что явка выше, чем на прошлом голосовании, а нарушений пока не отмечено. Открыты 152 участка на территории Абхазии и два в России. В выборах участвуют три кандидата — лидер оппозиции Аслан Бжания, бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба и бывший министр экономики Адгур Ардзинба. Одновременно с главой республики в Абхазии выбирают вице-президента. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. В связи с распространением коронавируса в мире введены повышенные меры безопасности и ограничен въезд иностранцев. В страну приехало рекордно малое число международных наблюдателей.

Выборы президента Абхазии не остались без внимания в Грузии. Официальный Тбилиси назвал голосование незаконным, отметив, что международное сообщество выборы не признает и поддерживает территориальную целостность Грузии. В свою очередь Абхазия призвала не вмешиваться в ее внутренние дела.

Повторные выборы в Абхазии организованы, поскольку итоги голосования в сентябре были признаны недействительными.