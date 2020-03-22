В Хорватии произошло крупнейшее за последние 140 лет землетрясение

Магнитуда двух из серии подземных толчков превысила 5. Частично обрушились десятки здание в историческом центре столицы страны и один из шпилей Загребского собора. Серьезно пострадал 15-летний подросток.

Целая серия – не менее шести подземных толчков — по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра сотрясла сегодня ранним утром столицу государства на юге Центральной Европы. Эпицентр землетрясения был менее чем в десятке километров севернее Загреба. В результате произошло обрушение фасадов десятков исторических зданий — в реанимацию в критическом состоянии был доставлен несовершеннолетний юноша, на него упала часть стены. Некоторые сооружения пошли трещинами. Всего повреждены более 60 строений и 30 автомобилей, в городе наблюдались проблемы с электроэнергией и сбои в работе интернета. О разрушениях свидетельствуют видео и фотокадры с места. Загребский собор Вознесения Девы Марии, где располагается епископская кафедра Хорватии пострадал, как и во время разрушительного землетрясения 1880 года. Сегодня был разрушен один из готических южного шпиля. Многие жители столицы покинули свои дома и выехали на открытые пространства. Несмотря на рекомендации властей избегать контактов с окружающими на фоне коронавируса, многие собирались в группы. Армейские подразделения и службы экстренного реагирования уже приступили к устранению последствий. К ним присоединяются и простые горожане. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выступил с призывом к соблюдению мер дополнительной осторожности.

Материальный ущерб от произошедшей серии землетрясений власти Хорватии пока оценивают. В соседней Словении сообщили, что располагающаяся на ее территории в 50 километрах от Загреба атомная электростанция не пострадала.