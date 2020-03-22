Военные ищут молодых людей, которые залезли на шпиль дома офицеров в Петербурге

Их личности пока не установили.

В середине дня троих молодых людей заметили на шпиле башни дома офицеров.это здание находится в центре города на углу литейного проспекта и кирочной улицы. Две девушки и ещё один молодой человек фактически исполнили смертельный номер. Они сразу втроём удерживались на шпиле и делали фотографии. Спустились они самостоятельно их никто задержать не успел. В пресс службе западного военного округа сообщили что экстремалов уже ищут, правда пока их личности не установили. Отметим, дом офицеров историческое здание он является объектом культурного наследия. Его построили в конце 19 века в неорусском стиле.

Сейчас внутри здания располагаются Музей истории войск ЗВО, библиотека и совет ветеранов Дороги жизни