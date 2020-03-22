Пятеро военнослужащих получили ранения при взрыве боеприпасов на одном из складов в Мурманской области

Взрыв произошел при разгрузке боеприпасов на территории склада ракетно-артиллерийского завода в поселке Росляково. Как сообщили в пресс-службе Северного флота, при проведении работ были нарушены правила техники безопасности, что и привело к подрыву артиллерийского боеприпаса. В результате пять человек пострадали. Сообщается, что двое из них находятся тяжелом состоянии. Все пострадавшие получили осколочные ранения ног. Военнослужащих доставили в госпиталь и оказали всю необходимую помощь. Их жизни ничего не угрожает. Для проверки обстоятельств происшествия создана специальная комиссия командования Северного флота. которая уже начала работу.

Это уже не первый несчастный случай в этом месяце. 5 марта пятеро военнослужащих пострадали от взрыва беспилотника.