Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 367

За последние сутки отмечен 61 новый случай. Это рекордный для России суточный прирост инфицированных. По данным оперштаба, в Москве уже 191 заболевший. Как отметили в штабе, заболевшие прибыли в Москву рейсами из Женевы, Риги, Парижа, Амстердама, Мадрида.