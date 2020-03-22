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18:02, 22 марта 2020

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 367

За последние сутки отмечен 61 новый случай. Это рекордный для России суточный прирост инфицированных. По данным оперштаба, в Москве уже 191 заболевший. Как отметили в штабе, заболевшие прибыли в Москву рейсами из Женевы, Риги, Парижа, Амстердама, Мадрида.



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