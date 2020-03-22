До появления вакцины от нового коронавируса пройдет не меньше года

Об этом Би-би-си заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. По его словам, необходимо подтвердить, что вакцины эффективны и безвредны, а затем и произвести их в таком количестве, чтобы хватило на всех. По данным ВОЗ, в мире сейчас ведется разработка около 20 вакцин от коронавируса нового типа.