Власти Москвы из-за коронавируса не намерены закрывать столичный метрополитен

Это пообещал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, при любой ситуации метро будет работать, если же подземку закрыть, то потом ее полгода нужно будет восстанавливать. О том, что в ближайшее время в Москве могут ввести режим чрезвычайной ситуации и остановить работу общественного транспорта, в том числе метро, ранее со ссылкой на источники, близкие к мэрии и правительству, сообщили «Ведомости».