Эксперт: Запрет на посещение общественных мест и другие ограничения помогли бы остановить распространение коронавирус

Запрет на посещение общественных мест и другие жесткие ограничения помогли бы остановить распространение коронавируса в кратчайший срок. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заведующий лабораторией Института химической биологии Максим Филиппенко.

«Безусловно, введение жестких мер стопроцентно может остановить распространение вируса. Но люди в любом случае должны выполнять какую-то деятельность и работу, те же самые врачи. Безусловно, можно заморозить всю жизнь, всех изолировать и пережидать какое-то время. Наверное, этот сценарий мог бы быть самым оптимальным, с точки зрения эпидемиологии. Но мы все понимаем, что вряд ли это возможно», — сказал он.

М.Филиппенко также добавил, что было бы целесообразным «дополнительное введение каких-то жестких мер скрининга, выявление групп риска».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московское метро не будут закрывать из-за коронавируса. Также оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что не планируется ужесточения карантинных мер.