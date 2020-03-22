Как сообщили ТАСС в экстренных службах, взрыв прогремел на территории ракетно-артиллерийского завода в микрорайоне Рослякова. Подробности пока не поступали. По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжелом
состоянии
Пять человек получили ранения в результате взрыва на складе боеприпасов под Мурманском
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, взрыв прогремел на территории ракетно-артиллерийского завода в микрорайоне Рослякова. Подробности пока не поступали. По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжелом