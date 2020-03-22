В Воронежской области чиновники отправили своих дочерей и сыновей в санаторий вместо детей с инвалидностью

Теперь представителям местных властей грозит уголовное дело.

Прокуратура передала материалы дела в полицию. Уголовное дело могут возбудить по статье мошенничество при получении выплат. Результаты проверки показали, что сотрудники управления соцзащиты забрали себе четыре из девяти путевок в санатории. Они предназначались для детей с инвалидностью. Однако чиновники подделали документы, указав, что родители болеющих детей сами отказались от санаторного лечения. Прокуратура установила, что мамам и папам детей-инвалидов не сообщили о наличии путёвок и возможности ими воспользоваться. Более того, проверка показала, что семья одного из сотрудников управления соцзащиты необоснованно была признана малоимущей. В результате было назначено ежемесячное пособие. Однако достоверность информации о доходах не проверялась.



Максимальное наказание по статье мошенничество при получении выплат предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.