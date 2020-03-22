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16:31, 22 марта 2020

В ближайшее время ужесточения карантинных мер по борьбе с коронавирусом в России не планируется

Об этом заявили в оперативном штабе во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой. В штабе опровергли информацию РИА Новости о возможном ужесточении карантинных мер и посоветовал аккуратнее работать с «разного рода источниками». В штабе считают, что принятые к настоящему времени меры достаточны и соответствуют числу зараженных.



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