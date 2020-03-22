Папа Римский Франциск призвал всех христиан мира совместно помолиться за окончание пандемии коронавируса

Глава Римско-католической церкви предложил 25 марта в полдень всем вместе прочитать «Отче наш». Он также объявил, что в пятницу лично совершит молитву с балкона собора Святого Петра, чтобы, как он выразился, на пандемию вируса ответить пандемией молитвы и сочувствия.